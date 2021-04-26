Девочка-подросток отравилась парацетамолом в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 апреля. Правоохранители выясняют обстоятельства отравления 17-летней девочки. Подростка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

К стражам порядка обратился петербуржец и рассказал, что дочь его знакомой приняла таблетки парацетамола, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам матери несовершеннолетней, вечером дочь пошла гулять. После полуночи, когда девочка была уже дома, ее стало тошнить. По ее словам, она случайно выпила 14 таблеток парацетамола вместо «аскорбинки». На дальнейшие расспросы девочка отвечала плачем.

С отравлением была госпитализирована ранее другая юная петербурженка. Медики диагностировали в ее организме синтетический наркотик метадон, сообщал ФАН.