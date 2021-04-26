Суд в Петербурге отказал в прекращении уголовного дела об обрушении СКК

Санкт-Петербург, 26 апреля. Московский районный суд отказал в прекращении уголовного дела об обрушении СКК «Петербургский». Оно будет слушаться в особом порядке.

Петербургский суд отказался прекращать уголовное дело в отношении руководителя компании «Техснаб» Сергея Акименко и двух его подчиненных. Их обвинили в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ на территории СКК «Петербургский».

Трагедия произошла 31 января 2020 года. Рабочий с напарником срезали ванты, удерживавшие крышу комплекса. Внезапно кровля начала обваливаться вместе с конструкциями. Монтажник упал с высоты около 40 метров и погиб на месте.

Ранее обвиняемые просили прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон в счет назначения судебного штрафа. Суд принял решение рассматривать дело в особом порядке. Заседание назначено на 29 апреля.

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