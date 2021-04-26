Попытка «заменить карту» закончилась для петербуржца потерей 137 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 26 апреля. Работник одной из крупнейших в РФ организаций стал жертвой банковского афериста. Потерпевший обратился в полицию и сообщил о хищении крупной суммы с кредитной карты.

По словам заявителя, ему позвонил человек, представившийся работником банка. Злоумышленник подчеркнул, что скоро истечет срок действия карты потерпевшего. Он предложил заявителю быстро ее заменить, на что получил положительный ответ.

Пострадавшему по смс пришел одноразовый код, который мошенник попросил назвать. Затем жертве было сказано, что в конце апреля надо прийти в офис банка за новой картой.

На следующий день пострадавший не смог войти в приложение своего банка — личный кабинет был заблокирован. В беседе с уже настоящим сотрудником выяснилось, что вор вывел с «кредитки» заявителя 137 тыс. рублей.

Жительница Мордовии попалась на трюк аферистов, которые звонили ей от имени полицейских и предупреждали о попытке якобы оформления на нее кредита, сообщал ФАН.