Велосипедист сломал предплечье пожилой курильщице в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 апреля. Молодой человек на велосипеде не успел затормозить и сбил женщину, курившую возле газона.

Жительница Калининского района оказалась в больнице после наезда велосипедиста, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. У 59-летней женщины был диагностирован перелом костей предплечья правой руки.

Полиция организовала проверку, в ходе которой установила личность виновного в аварии — им оказался молодой уроженец Тулы. Гражданин признался, что не заметил пострадавшую, которая курила у газона на проспекте Луначарского, и сбил ее на велосипеде.

В настоящее время женщина находится в удовлетворительном состоянии, она уже покинула медицинское учреждение. Стражи порядка выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее ФАН писал про юного велосипедиста, который погиб под колесами автобуса в Пермском крае.