Авиакомпания Nordwind открывает пять новых региональных направлений из Петербурга

Санкт-Петербург, 26 апреля. Российская авиакомпания Nordwind открывает продажу билетов на рейсы из Пулково в пять городов регионального значения.

Жители Петербурга теперь смогут беспересадочным рейсом добраться до Томска, Горно-Алтайска, Барнаула, Хабаровска и Владивостока. Рейсы в столицу Томской области Nordwind планирует выполнять по понедельникам, четвергам и субботам, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Три раза в неделю пассажиры смогут улететь на Алтай, в Хабаровск авиакомпания будет перевозить пассажиров дважды в неделю. Самолет компании Nordwind Airlines 24 апреля совершила первый полет из Пулково в Барнаул.

Владивосток для жителей Санкт-Петербурга откроется с 1 июня. В Nordwind осенью прошлого года запустили прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Хабаровск, однако весной авиакомпания убрала направление в связи с небольшим спросом по этому направлению.

Туризм по России среди граждан страны становится все более популярным. Авиакомпания «Аэрофлот» в середине апреля сообщила о возобновлении прямых рейсов между Москвой и Горно-Алтайском.