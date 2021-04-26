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Фуд-холлы могут помочь торговым центрам выйти из кризиса

Экономика
Фуд-холлы могут помочь торговым центрам выйти из кризиса
пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга

Санкт-Петербург, 26 апреля. Владельцы торговых центров ищут новые способы компенсировать коронавирусные убытки.

Фуд-холлы и фуд-корты могут стать направлением, которое позволит собственникам коммерческой недвижимости заработать после простоя площадей из-за распространения коронавируса и карантинных ограничительных мер. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Холдинговая компания «Адамант» объявила о своих планах по запуску собственных проектов на 800 млн рублей в четырех объектах на территории Санкт-Петербурга. Руководство компании рассчитывает на то, что сможет занять до 50% локального рынка новых гастрономических концепций.

Так, фуд-холл площадью 4 тыс. кв. м. планируется открыть в торговом центре «Норд» на проспекте Просвещения, а также подобное пространство размером 3,6 тыс. кв. м намереваются построить в торгово-офисном центре «Академический». Однако эксперты указывают на то, что сейчас в Северной столице развитие рынка искусственно затормаживается из-за действующих ограничений на заполняемость фуд-кортов и фуд-холлов.

Президент Watcom Group Роман Скороходов сообщает о том, что в I квартале 2021 года трафик покупателей в торговых центрах сократился на 18,2%. Оборот рынка общепита в Петербурге в прошлом году уменьшился на 30,5% по данным Росстата.

Ранее в культурной столице были освобождены участки в Выборгском, Приморском и Пушкинском районах от нелегально размещенных на их территории торговых павильонов.

санкт-петербург кризис пандемия фуд-корты Адамант фуд-холлы
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