ДЛТ в Петербурге могут признать федеральным памятником

Санкт-Петербург, 26 апреля. Группа Mercury просит признать Дом ленинградской торговли на Большой Конюшенной улице объектом культурного наследия федерального значения.

С таким предложением ее представители обратились в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга. По данным РБК, этим вопросом займутся в Министерстве культуры Российской Федерации.

Если ДЛТ получит новый статус, его владельцы смогут частично компенсировать затраты на сохранение здания. Сейчас их сумма составляет более 2 млрд рублей. Дом ленинградской торговли открыли в 1909 году. Свое современное название он получил в 1935-м.

Как петербургские, так и московские власти заинтересованы в реконструкции зданий, признанных объектами культурного наследия федерального значения. Недавно в центре российской столицы завершилась реставрация фасада храма Воскресения Словущего на Успенском вражке XVII века.