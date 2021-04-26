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Совершивший экстренную посадку в Пулкове самолет перевозил почту

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 11:54
Происшествия
Совершивший экстренную посадку в Пулкове самолет перевозил почту
Пресс-служба СЗТП

Санкт-Петербург, 26 апреля. Грузовой самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково. Он перевозил почтовые отправления.

Воздушное судно сообщением Хельсинки — Санкт-Петербург, совершившее экстренную посадку в Пулкове, принадлежало латвийской авиакомпании, сообщает источник ФАН. Во время внештатного приземления никто не пострадал.

Предварительно установлено, что самолет Ан-26 экстренно сел в Северной столице из-за отказа левого двигателя. Транспортная прокуратура по факту инцидента начала проверку, писал ФАН.

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