Два очага возгорания выявлены на первом этаже петербургской высотки

Санкт-Петербург, 26 апреля. Сотрудники МЧС экстренно прибыли в Красногвардейский район города. Пожар произошел в 16-этажном доме на проспекте Ударников.

Спасатели установили, что на первом этаже в мусоросборнике на площади 3 кв. м. полыхали отходы. В то же самое время пламя было замечено в электрощитовой площадью 4 кв. м. После борьбы с открытым горением сотрудники МЧС выполнили проливку вентиляционной шахты, сообщил источник ФАН.

На Сахалине в жилом доме произошел пожар. С сильными ожогами в больницу госпитализировали мать и ребенка, сообщало Deita.