Экстренная посадка грузового самолета в Пулкове стала поводом для проверки прокуратуры

Санкт-Петербург, 26 апреля. Прокуратура проверит готовность аварийно-спасательных служб Пулкова после того, как утром в аэропорту совершил внеплановую посадку грузовой самолет Ан-26.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту экстренного приземления грузового самолета в аэропорту Пулково, сообщает источник ФАН. Сотрудники надзорного ведомства оценят готовность аварийно-спасательных служб аэропорта, а также оперативность их действий.

По предварительным данным, пилот грузового судна, летевшего из Хельсинки в Санкт-Петербург, запросил внеплановую посадку из-за отказа левого двигателя. На борту самолета находились четыре человека. В результате случившегося никто не пострадал, писал ФАН.