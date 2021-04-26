Представители Росгвардии обсудили в Петербурге детали проведения выставки технологий

Санкт-Петербург, 26 апреля. Первое совещание, посвященное будущей выставке технологий в Петербурге, прошло с участием представителей силовых структур и администрации города.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, речь идет о Международной выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «EXPOTECHNOSTRAZH-2021».

Детали масштабного мероприятия обсуждали первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Беззубиков, представители структурных подразделений Росгвардии, администрации города, промышленных предприятий и выставочного оператора.

Как отмечается, проведение «EXPOTECHNOSTRAZH-2021» в Санкт-Петербурге запланировано на ноябрь 2021 года. Форум состоится в год 5-летия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 210-летия создания войск правопорядка.

На самой выставке будут представлены образцы робототехнических комплексов, приборов наблюдения и прицеливания, средств связи и информационных технологий.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов подвел итоги соревнований среди подразделений спецназа ведомства. До этого он сообщал, что уровень угрозы терактов на Северном Кавказе существенно снизился, передает сайт 360tv.ru.