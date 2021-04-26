Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 12:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:04
Происшествия
Досудебная подготовка по делу ФБК будет продолжена 29 апреля
12:00
Экономика
Популярность Dogecoin: сколько можно заработать на меме с собакой
11:58
Происшествия
ФСБ пресекла работу пяти подпольных типографий в Москве
11:57
Шоу-бизнес
Врач покойной Юлии Началовой высказался о страшном диагнозе бывшей жены Аршавина
11:55
Экономика
Рост числа заболеваний COVID-19 спровоцировал падение нефтяных цен
11:55
Интервью
Актер Александр Петров: Фильм «Человек божий» — про людей и их любовь
11:54
Политика
Зеленский назвал деэскалацию на российско-украинской границе «маленькой победой» Киева
11:51
Происшествия
Совершивший экстренную посадку в Пулкове самолет перевозил почту
11:51
Шоу-бизнес
Иск Агутина к орловскому блогеру за обвинения в зомбировании россиян остался без движения
11:48
Общество
Перечислены пять блюд, которые не стали бы заказывать в ресторане даже шеф-повара
11:47
Общество
Пятый подряд суточный антирекорд по коронавирусу зафиксировали в Индии
11:47
Происшествия
Два очага возгорания выявлены на первом этаже петербургской высотки
11:47
Политика
Британские журналисты рассказали об угрозах Франции в день 200-летия смерти Наполеона
11:47
Политика
Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным
11:42
Общество
Хирурги в Сургуте спасли жизнь проглотившей батарейку двухлетней девочке
11:41
Общество
Более 50% жителей Южной Кореи поддерживают регистрацию «Спутника V» в стране
11:40
Общество
Доктор Мясников выписал россиянам рецепт на майские праздники
11:40
Шоу-бизнес
Тимати рассказал о разделе имущества после расставания с Решетовой
11:37
Общество
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
11:34
Происшествия
Прокуратура добилась временной приостановки деятельности ФБК
Все новости

Представители Росгвардии обсудили в Петербурге детали проведения выставки технологий

Армия
Представители Росгвардии обсудили в Петербурге детали проведения выставки технологий
Пресс-служба Росгвардии

Санкт-Петербург, 26 апреля. Первое совещание, посвященное будущей выставке технологий в Петербурге, прошло с участием представителей силовых структур и администрации города.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, речь идет о Международной выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «EXPOTECHNOSTRAZH-2021».

Детали масштабного мероприятия обсуждали первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Беззубиков, представители структурных подразделений Росгвардии, администрации города, промышленных предприятий и выставочного оператора.

Как отмечается, проведение «EXPOTECHNOSTRAZH-2021» в Санкт-Петербурге запланировано на ноябрь 2021 года. Форум состоится в год 5-летия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 210-летия создания войск правопорядка.

На самой выставке будут представлены образцы робототехнических комплексов, приборов наблюдения и прицеливания, средств связи и информационных технологий.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов подвел итоги соревнований среди подразделений спецназа ведомства. До этого он сообщал, что уровень угрозы терактов на Северном Кавказе существенно снизился, передает сайт 360tv.ru.

росгвардия выставка технологии
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 287898 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 146095 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 115310 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 87886 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 65242 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Армия / Представители Росгвардии обсудили в Петербурге детали проведения выставки технологий
Рейтинг@Mail.ru