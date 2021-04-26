Краснокнижные безногие ящерицы проснулись в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 апреля. Необычные ящерицы веретеницы ломкие пробудились в Петербурге вместе со змеями, сообщил зоолог Павел Глазков в своей группе «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».

Это безногие ящерицы со змеевидным телом, занесенные в Красную книгу города, пояснил Глазков. Они обитают под бревнами, камнями и в лиственной подстилке. В отличие от змей веретеницы имеют подвижные веки — могут моргать. В длину они достигают 30 см.

«В случае опасности, как и другие ящерицы, она (веретеница. — Прим. ФАН) способна к отбрасыванию, обламыванию своего длинного хвоста», — предупредил зоолог в соцсети.

Встретить такую необычную ящерицу — большая удача, отметил Глазков. Веретеницы ведут скрытный ночной образ жизни, увидеть их днем можно только весной.

Во многих субъектах, включая Северную столицу, также проснулись клещи. Роспотребнадзор перечислил районы Петербурга, где они активизировались больше всего.