Грузовой самолет экстренно сел в Пулкове

Санкт-Петербург, 26 апреля. Информации, что кто-то погиб или пострадал в результате внеплановой посадки летного судна, не поступало.

Стало известно, что экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково совершил грузовой самолет. По имеющимся данным, на такие меры пилоту летного судна пришлось идти в связи с тем, что у самолета отказал двигатель. Информации о погибших или пострадавших в результате случившегося не поступало. Обстоятельства случившегося выясняют.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что в Перми экстренно сел самолет МиГ-31. По предварительной информации, это произошло из-за того, что у самолета отказали приборы.