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Грузовой самолет экстренно сел в Пулкове

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 10:06
Происшествия
Грузовой самолет экстренно сел в Пулкове
ru.wikipedia.org  /  ReaL-FrienD/CC BY 2.0

Санкт-Петербург, 26 апреля. Информации, что кто-то погиб или пострадал в результате внеплановой посадки летного судна, не поступало.

Стало известно, что экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково совершил грузовой самолет. По имеющимся данным, на такие меры пилоту летного судна пришлось идти в связи с тем, что у самолета отказал двигатель. Информации о погибших или пострадавших в результате случившегося не поступало. Обстоятельства случившегося выясняют.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что в Перми экстренно сел самолет МиГ-31. По предварительной информации, это произошло из-за того, что у самолета отказали приборы.

самолет пулково посадка
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