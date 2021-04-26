Еще один грузовик стал жертвой «моста глупости» в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 апреля. Застрявший под «мостом глупости» грузовик стал 206-й жертвой переправы. «Водитель-неудачник» надеялся, что сможет избежать участи коллег.

Мост не работает уже более полутора месяцев, но отчаянный водитель решил испытать судьбу и проехать по опасному маршруту. В итоге вытаскивать машину пришлось проезжавшим мимо автомобилистам.

Возле переправы есть соответствующие знаки, на которые должны обращать внимание водители, но сам факт закрытия проезда не обозначен на карте государственной административно-технической инспекции.

Мост под улицей Софийской имеет нестандартные габариты. Грузовые автомобили выше 2,3 метра не могут по нему проехать, застревают из-за выступающей балки. Многие водители не замечают ее издалека и попадают в ловушку. Дорожные службы красили ее даже в красный цвет и ставили дорожные знаки, но грузовики все равно продолжают ехать по этому маршруту.

Инцидент с застрявшим грузовиком произошел ранее в Приморье, сообщал портал Deita. Группа рабочих на КамАЗе решила объехать рухнувший мост в брод, в итоге транспорт застрял на середине реки.