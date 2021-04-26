Кряква свила гнездо возле одной из станций метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 апреля. Утка кряква свила гнездо недалеко от одной из станций метрополитена Северной столицы. На это обратил внимание зоолог Павел Глазков.

Птица высиживает яйца уже пять дней. Вероятно, она проведет в гнезде еще минимум три недели, написал зоолог Павел Глазков в своей группе «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте». В Петербурге сформировалась большая популяция уток кряк, отметил специалист.

«По результатам зимнего учета водоплавающих птиц этой зимой в Петербурге обитало 10 350 уток этого вида», — написал Глазков.

Как правило, одна кладка включает в себя семь яиц и более. Самец не участвует в процессе их высиживания. Чаще всего кряквы устраивают гнезда на земле, недалеко от водоема, отмечает газета «Петербургский дневник». Однако бывают и исключения.

В Ленинградской области появилось множество гнезд для уток. Об их «обустройстве» позаботились экологи комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона. Они уверены, что появление искусственных гнезд на водоемах привлечет в Ленобласть больше птиц.