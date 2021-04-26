Рэпер в Петербурге попал под статью за съемку клипа с дрифтом

Санкт-Петербург, 26 апреля. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствование движению транспортных средств. Фигурантом стал музыкальный исполнитель, решивший снять видео.

По данным регионального ГУ МВД, события разворачивались вечером 13 апреля на улице Восстания. Рэпер и его приятели занимались съемкой клипа на дороге. В основе лежал принцип «пустить машину в занос». Музыкант-водитель на иномарке Nissan стал дрифтовать, что привело к образованию пробки.

В отделение были доставлены 29-летний певец-гонщик и двое его приятелей. Музыкант признался в содеянном, но уголовного дела избежать не удалось.

В Москве суд вынес приговор рэперу Эльмину Гулиеву (Эллею). За совершение аварии с несколькими пострадавшими он получил четыре года колонии, сообщало URA.RU.