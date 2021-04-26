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Девушка получила открытый перелом в тройном ДТП в центре Петербурга

Происшествия
Девушка получила открытый перелом в тройном ДТП в центре Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 26 апреля. Один человек пострадал в аварии в Центральном районе. Причины ЧП в настоящий момент устанавливаются.

Полиция выясняет обстоятельства аварии на 3-й Советской улице. В результате столкновения трех автомобилей пострадала девушка.

По словам очевидцев, одна из машин вылетела на тротуар после столкновения с другими участниками ДТП. Находившаяся за рулем петербурженка получила открытый перелом голени и была оперативно госпитализирована.

Ранее A42.RU писал об аварии с участием автобуса в Новокузнецке. В результате ЧП пострадали женщина и годовалый ребенок.

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