Двух школьников задержали за стрельбу по трамваю на юго-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 26 апреля. Школьники устроили стрельбу по трамваю в Кировском районе Петербурга, сообщает городской главк МВД.

Согласно информации правоохранителей, двое девятиклассников 15 и 16 лет выстрелили в трамвай № 41 на перекрестке улицы Трефелева и проспекта Маршала Говорова. Они открыли огонь из окна квартиры дома, расположенного на проспекте Стачек.

Пуля попала в окно, в результате чего образовались трещины. Прибывшие полицейские задержали хулиганов на месте происшествия и изъяли у них пневматический пистолет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Накануне стало известно, что свадьба в Невском районе Петербурга закончилась стрельбой. Обнародована видеозапись с места инцидента.