Школьник на электросамокате попал под колеса автомобиля в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 26 апреля. Мальчик на электросамокате врезался в иномарку на пересечении Софийской улицы и проспекта Девятого Января в Санкт-Петербурге. ДТП произошло 25 апреля примерно в 14:00 по Москве.

Информация о происшествии была опубликована в социальной сети. По словам очевидцев, школьник собирался пересечь проезжую часть на красный сигнал светофора на электрическом самокате. В итоге он врезался в движущийся автомобиль.

Ребенок смог самостоятельно подняться и вернуться на тротуар. Водитель иномарки остался на месте происшествия. Вскоре туда подъехали сотрудники полиции. Мальчика в возрасте десяти лет доставили в больницу.

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