Очевидцы поделились кадрами аварии у поста ДПС на проспекте Культуры в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 апреля. Крупное ДТП произошло в Северной столице. Участникам аварии потребовалась помощь реаниматологов.

Кадрами с места происшествия поделились пользователи Сети. Инцидент произошел на проспекте Культуры, рядом с постом ДПС вечером 25 апреля. Свидетели пишут о трех легковушках, стоящих на месте. Там же работают сотрудники ГИБДД и медики, пишут «Невские новости».

Подписчики сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» рассказали, что пешеходный переход, который находится неподалеку, пользуется у местных дурной славой. Там регулярностью происходят различные аварии. Может быть и в этот раз пострадал переходивший дорогу пешеход.

Ранее в массовом ДТП с тягачом погиб маленький ребенок. Инцидент произошел в Ленинградской области на трассе «Кола». Пострадали трое взрослых. Столкнулись сразу три машины.