Перебегавшая Невский проспект женщина врезалась в автомобиль

Санкт-Петербург, 25 апреля. Женщина-пешеход переходила Невский проспект в неположенном месте и врезалась в иномарку, которая пыталась увернуться от нее.

Женщина без происшествий перебежала половину дороги, однако при дальнейшем следовании ей повстречался автомобиль, который начал сворачивать в сторону и тормозить, однако пешеход все равно впечатался в бок машины.

После столкновения пострадавшая упала на дорогу, ее госпитализировали в больницу. В каком состоянии находится женщина, не сообщается. Правоохранители изучат обстоятельства ДТП.

Еще одна авария недавно произошла под Ялтой. Столкнулись три автомобиля, в результате чего образовалась длинная пробка. По предварительной информации, пострадавших не было.