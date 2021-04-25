Петербуржцев предупредили о мокром снеге в начале рабочей недели

Санкт-Петербург, 25 апреля. Рабочая неделя в Петербурге начнется с выпадения мокрого снега. Жителей города 26 апреля ожидает холодная и дождливая погода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В течение дня прогнозируется облачность. Ночью возможны дожди вместе с мокрым снегом. Порывы северо-западного ветра достигнут 3-8 метров в секунду. Температура в это время будет держаться в пределах +1...+3 градусов, рассказали в ведомстве.

Днем воздух прогреется до +5...+7 градусов. Кроме того, может пойти небольшой дождь. Ветер подует северо-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление начнет слабо расти.

Ранее в Петербурге из-за дождливой погоды сделали бесплатным вход в Центральный парк культуры и отдыха им. Кирова. Плату отменили в выходные 24 и 25 апреля.