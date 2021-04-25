Неполадки стали причиной временной пропажи средств клиентов петербургского банка

Санкт-Петербург, 25 апреля. Клиенты банка «Санкт-Петербург» временно потеряли свои сбережения в связи с техническими неполадками.

Жители России, пользующиеся услугами банка «Санкт-Петербург», писали в официальную группу банка в социальной сети «ВКонтакте» о временной потере доступа к своим денежным средствам. Об этом сообщают «Невские новости».

На данный момент все технические неполадки уже исправлены, и клиенты имеют доступ к своим сбережениям. Проблема была актуальна в ночь с 24 на 25 апреля.

Пользующиеся услугами данной кредитно-финансовой организации писали, что у них не получается совершить платеж, так как они получают уведомления о недостаточности средств на счете. Одна из пострадавших указывала на ошибку при совершении покупки якобы из-за нехватки денег.

Многие другие клиенты банка подчеркнули, что у них не получилось дозвониться до банка в эту проблемную ночь. Сотрудники позже ответили в комментариях «ВКонтакте», что неполадки устранены, однако при выявлении неверного отображения суммы необходимо обратиться в службу поддержки.

Представитель Центрального банка России недавно рассказал россиянам о четырех основных правилах, которыми стоит руководствоваться при открытии вклада.