Вход в ЦПКиО в Петербурге стал бесплатным из-за дождливой погоды

Санкт-Петербург, 25 апреля. Плату за вход в Центральный парк культуры и отдыха им. Кирова в Петербурге отменили в эти выходные из-за дождливой погоды.

Посещение парка бесплатно в будние дни, однако по выходным действует плата за вход. Для взрослых стоимость составляет 100 рублей, а для детей и студентов очных отделений — 30 рублей.

В связи с погодными условиями 24 и 25 апреля руководство парка приняло решение отменить плату и сделать вход свободным. Об этом говорится на странице ЦПКиО в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, представители парка уведомили об отмене выступления военно-духового оркестра.

В Ростовской области тем временем открылся новый ландшафтный парк «Станция Морская». На территории площадью 12 гектаров обустроили прогулочные дорожки, смотровую площадку с видом на залив и амфитеатр.