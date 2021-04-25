Петербургский фотограф запечатлел мастер-класс по строительству гнезда от самки дрозда

Санкт-Петербург, 25 апреля. Самка дрозда в Ботаническом саду начала строить гнездо для потомства. Важный этап в жизни птицы запечатлел фотограф из Петербурга Антон Кубышкин.

По его словам, погода ее не пугает, хотя моросит дождь и дует ветер. Снимки Кубышкин опубликовал в группе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте»

«Впереди дела, ведь еще надо защищать свою новую территорию», — написал фотограф.

В том месте, где будущая мать строит гнездо, зимовали вороны. Прилетевшие дрозды прогнали прежних жильцов. Со стороны могло показаться, что вороны «в шоке от такой наглости», подчеркнул петербуржец.

В комментариях под публикацией пользователи похвалили заботливую мать и восхитились работой фотографа. По их словам, на фоне дождливого сада мама-дрозд выглядит «потрясающе».

Ранее жителей Северной столицы восхитили ополовники, которых снял на видео фотограф Антон Кубышкин. Зрители смогли услышать щебет этих длиннохвостых синиц.