Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 19:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:20
Политика
Глава чешского сената обвинил Земана в раскрытии информации из расследования по Врбетице
19:19
Общество
Власти Венгрии оценили «Спутник V» как самую эффективную вакцину от коронавируса
19:18
Шоу-бизнес
Азиза снова вышла на сцену шоу «Маска» в костюме Пингвина
19:15
Общество
Врач из Львова перечислил основные особенности новых штаммов коронавируса
19:13
Армия
Украинский офицер попытался списать похищенное топливо, устроив пожар
19:12
Происшествия
СК проводит проверку по факту отказа водителей везти мужчину-инвалида в Новосибирске
19:10
Политика
В Крыму объяснили, почему Украина не получит скифское золото
19:10
Весь мир
Война за умы: почему интернет-сплетни могут обернуться тюремным сроком в ОАЭ
19:10
Происшествия
Момент спасения детей с дрейфующей льдины под Челябинском попал на видео
19:06
Общество
Вирусологи определили причину быстрого размножения COVID-19 в организме носителя
19:06
Политика
Журналист Гордон выдал на телевидении фразу об агрессии Украины
19:05
Наука
Британские ученые обнаружили способность растений заимствовать гены
19:04
Происшествия
Рэпер Саша Скул приковал себя к посольству США в Москве
19:03
Общество
Сеть из 21 марины появится на Кубани для развития яхтенного туризма
19:03
Армия
Ремонтный батальон Северного флота готовит военную технику к параду в Мурманске
19:02
Происшествия
Задержанный по подозрению в убийстве главы забайкальского УФСИН частично признал вину
19:02
Политика
Сенатор Климов похвалил «мудрость» Земана и осудил зависимость Чехии от США
19:00
Армия
ВСУ перебросили военную технику к линии фронта в ДНР
19:00
Шоу-бизнес
Ставший в шестой раз отцом Валерий Меладзе отказался от услуг няни
18:59
Общество
Названы пять изменений в голосе, которые говорят о заражении коронавирусом
Все новости

Петербургский фотограф запечатлел мастер-класс по строительству гнезда от самки дрозда

Общество
Петербургский фотограф запечатлел мастер-класс по строительству гнезда от самки дрозда
pixabay.com

Санкт-Петербург, 25 апреля. Самка дрозда в Ботаническом саду начала строить гнездо для потомства. Важный этап в жизни птицы запечатлел фотограф из Петербурга Антон Кубышкин.

По его словам, погода ее не пугает, хотя моросит дождь и дует ветер. Снимки Кубышкин опубликовал в группе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте»

«Впереди дела, ведь еще надо защищать свою новую территорию», — написал фотограф.

В том месте, где будущая мать строит гнездо, зимовали вороны. Прилетевшие дрозды прогнали прежних жильцов. Со стороны могло показаться, что вороны «в шоке от такой наглости», подчеркнул петербуржец.

В комментариях под публикацией пользователи похвалили заботливую мать и восхитились работой фотографа. По их словам, на фоне дождливого сада мама-дрозд выглядит «потрясающе».

Ранее жителей Северной столицы восхитили ополовники, которых снял на видео фотограф Антон Кубышкин. Зрители смогли услышать щебет этих длиннохвостых синиц.

петербург ботанический сад дрозд гнездо
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 230630 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 153810 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 90524 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 60789 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 43767 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Общество / Петербургский фотограф запечатлел мастер-класс по строительству гнезда от самки дрозда
Рейтинг@Mail.ru