Окровавленный труп охранника обнаружили в петербургском бизнес-центре

Санкт-Петербург, 25 апреля. Охранник бизнес-центра набросился с кулаками на коллегу, с которым у него произошел конфликт. Пострадавший скончался на месте, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Убийство произошло ночью в здании на проспекте Чернышевского. Охранники распивали алкогольные напитки на рабочем месте, как вдруг между ними вспыхнула ссора. Злоумышленник 63 лет голыми руками насмерть забил своего 58-летнего напарника.

Прибывшие правоохранители по горячим следам задержали предполагаемого убийцу. Они изъяли с места происшествия биоматериалы, обувь и отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого поместили в изолятор.

Другое избиение произошло недавно в Петербурге. Сын напал на собственную мать ради 1000 рублей. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщал ФАН.