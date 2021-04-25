Ремонтные работы на КАД рядом с Пискаревским проспектом в Петербурге завершили досрочно

Санкт-Петербург, 25 апреля. Ремонтные работы в районе развязки КАД с Пискаревским проспектом в Петербурге досрочно завершились, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Теперь движение автомобильного транспорта возобновляется в штатном режиме. Машины могут ехать по всем четырем полосам, поскольку все ограничения уже сняли.

«Выполнен весь объем запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы», — отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном участке трассы специалисты заменили сборные и открытые лотки в разделительной полосе дороги. Перекрытие третьей и четвертой полос было ранее ввели с 19 по 29 апреля.

Ранее в Петербурге началось строительство новой транспортной развязки с Витебским проспектом. Проект имеет большое значение не только для города, но и для Ленинградской области.