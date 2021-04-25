Легковушка протаранила полицейский УАЗ в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 апреля. Авария произошла на круговом пересечении проспекта Большевиков и Народной улицы в Невском районе. Информация о пострадавших не поступала.

ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как полицейский «УАЗ-Патриот» выезжает на перекресток, когда по нему идет поток машин с путепровода «Нева» со стороны Мурманского шоссе. Ближайший к машине стражей порядка водитель успел притормозить. Двигавшийся в соседнем ряду не сумел вовремя отреагировать и влетел прямо в бок авто полиции.

Предположительно, водитель легковушки мог не увидеть мчащийся УАЗ из-за машины справа. По информации из правоохранительных органов, пострадавших нет.

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в подмосковном Подольске, сообщал ФАН. Травмы получили шесть пассажиров, среди них есть один ребенок.