В Петербурге свободно более 23% коек для пациентов с COVID-19

Санкт-Петербург, 25 апреля. Более 23% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах Петербурга оказались свободны. Такие данные привели в Смольном.

Количество свободных мест составило 1229. На текущий момент всего в Северной столице развернуто 5248 коек для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями. Доля пациентов с тяжелым течением болезни достигает 28%. На ИВЛ находятся 158 человек.

Кроме того, в городе активно проводится массовая вакцинация населения. С момента начала прививочной кампании процедуру прошли 534 тыс. петербуржцев. Из них более 387 тыс. уже завершили цикл.

В Петербурге продолжает наблюдаться спад заболеваемости. Власти города сообщили о снижении новых случаев заражения почти на 15%.