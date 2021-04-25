Подавляющее большинство петербуржцев довольно жизнью в своем городе

Санкт-Петербург, 25 апреля. Петербуржцы преданы своему городу и не хотят переезжать. Всего 12% жителей Северной столицы оказались недовольны своим местоположением.

Удовольствие от проживания в Петербурге испытывают 88% его жителей, сообщили аналитики популярного портала SuperJob. Соответственно, 12% высказали недовольство по тем или иным причинам.

Меньше всего позитивных эмоций от проживания в конкретном месте испытывают саратовцы, омичи и волгоградцы. В этих городах в позитивном ключе высказались лишь 62–65% населения. 83% участников опроса довольны жизнью в Москве. О развитии системы общественного транспорта хорошо высказались 45% москвичей и 30% петербуржцев.

Ранее в ходе социального опроса специалисты назвали города с наиболее бестактными жителями. По результатам анкетирования в тройку вошли Ростов-на-Дону, Сочи и Воронеж.