СК предъявил обвинение отцу погибшей при пожаре в Петербурге двухлетней девочки

Санкт-Петербург, 25 апреля. Следственные органы предъявили обвинение отцу двухлетней девочки, погибшей в результате пожара в одной из квартир на проспекте Героев, передает ГСУ СК по городу.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Оставление в опасности», «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По версии правоохранителей, мужчина оставил двух дочерей двух и четырех лет спящими в квартире и ушел на улицу.

В итоге в квартире вспыхнул пожар. Обеих девочек экстренно доставили в больницу. Двухлетняя малышка умерла, ее сестра в настоящий момент получает медицинскую помощь. Расследование дела продолжается, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Спасателям удалось вывести мужчину из горящего дома на Вокзальной улице в городе Артем, сообщало издание Deita. Медицинская помощь местному жителю не понадобилась.