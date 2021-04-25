Труп женщины нашли в подъезде многоэтажного дома у метро «Лесная»

Санкт-Петербург, 25 апреля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти 32-летней женщины, чей труп обнаружили в подъезде многоэтажного дома на улице Новолитовская.

С заявлением обратилась 71-летняя пенсионерка, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Личность погибшей уже установили, на 22-м этаже дома нашли ее сумку и телефон. Информации о наличии признаков насильственной смерти пока не поступало, причины гибели установит экспертиза.

Труп девушки нашли в парке «Заречный» в Тюмени, сообщало агентство URA.RU. Пресс-служба полиции города информацию о находке подтвердила. Мертвую тюменку обнаружили, когда выполнялись работы по откачиванию воды на улице Щербакова.