Ухаживающего за инвалидом узбека убили в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 25 апреля. Труп гражданина Узбекистана обнаружили в квартире по Костромскому проспекту, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские выявили следы насильственной смерти на теле 57-летнего погибшего. Мигранта убили в квартире, где он ухаживал за слепым 83-летним дедушкой.

Следователи просмотрели камеры уличного видеонаблюдения, изъяли биоматериалы и два телефона. По факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Недавно труп младенца нашли в Колпине. Мертвую девочку обнаружила бабушка. Малышка скончалась ровно через месяц после своего рождения, сообщал ФАН.