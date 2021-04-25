Волонтеры Петербурга раздали свыше 210 тысяч продуктовых наборов с начала пандемии

Санкт-Петербург, 25 апреля. Волонтеры в Санкт-Петербурге раздали более 210 тыс. бесплатных продуктовых наборов в рамках акции взаимопомощи «Мы Вместе» с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Добровольцы доставляли продукты питания и товары первой необходимости. Также людям в возрасте старше 65 лет и маломобильным горожанам привозили лекарства. Бесплатные продуктовые наборы получили свыше 210 петербуржцев за все время распространения коронавируса.

Общероссийская акция «Мы Вместе» стартовала в начале пандемии. На данный момент она завершена. В Северной столице участниками мероприятия стали более 5,5 тыс. жителей, рассказали в пресс-службе Смольного.

До этого сообщалось, что волонтеры в Волгограде начали уборку территорий рядом с памятниками города. Субботники проводят по всей России с 17 по 27 апреля.