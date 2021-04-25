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Синоптик Леус пообещал жителям Петербурга один из самых холодных дней апреля

Общество
Синоптик Леус пообещал жителям Петербурга один из самых холодных дней апреля
pixabay.com

Санкт-Петербург, 25 апреля. Северо-западная периферия циклона окажет влияние на погоду в Петербурге в воскресенье, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В регионе будет облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. По словам специалиста, этот день может стать одним из самых холодных в апреле.

Днем столбики термометров покажут около +7 градусов, что на три-четыре градуса ниже нормы. Северо-западный ветер подует со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать и составит 753 миллиметров ртутного столба.

Тепло вернется в Северную столицу только на майские праздники, заявил главный синоптик города Александр Колесов. А вот конец апреля выдастся довольно холодным. Не исключены осадки в виде снега.

погода петербург апрель
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