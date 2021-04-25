Пострадавшая при пожаре в Петербурге девочка умерла в больнице

Санкт-Петербург, 25 апреля. Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка в пожаре на проспекте Героев, информирует-пресс-служба СКР.

Инцидент произошел днем в субботу. По предварительным данным, дети находились дома без присмотра взрослых. Установлено, что в какой-то момент загорелась бытовая техника. В квартире были девочки двух и четырех лет.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вызвали их из квартиры и передали медикам. В тот же день одна из них умерла. Возбуждено уголовное дело. С родителями девочек проводятся следственные действия.

Накануне стало известно, что власти Марий Эл разбираются в причинах смерти пациентки, к которой не доехала скорая. Правоохранители узнали подробности случая, когда врачи добирались на вызов при помощи гужевого транспорта.