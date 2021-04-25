Росгвардия задержала распылявших перцовый баллончик в магазине петербуржцев

Санкт-Петербург, 25 апреля. Правоохранители задержали в Петербурге мужчин, которые внезапно начали распылять перцовый баллончик в помещении магазина.

Инцидент произошел на проспекте Патриотов. Информация появилась в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авторы отмечают, что «злодеи» начали орудовать «перцовкой» прямо в магазине. Правоохранители немедленно выехали на место. Они и задержали хулиганов. Одна женщина написала в комментариях, что в магазин пришел мужчина-грабитель. Для осуществления задуманного он и применил баллончик. Информации о пострадавших пока не поступало.

Другой инцидент произошел уже в петербургской школе. Восьмиклассница оказалась в больнице из-за отравления наркотиком. Школьница из Колпино сбежала со своими подругами с последних уроков. Выяснилось, что девочка нашла пакетик с белыми кристаллами и решила их попробовать.