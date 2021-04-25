Перебегавшую через Невский проспект женщину сбила машина

Санкт-Петербург, 25 апреля. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте и ее сбила машина. ДТП произошло на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Происшествие случилось вечером 24 апреля в субботу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина перебегала Невский проспект, а машина, пытаясь уйти от столкновения, задела человека крайним боком и сбила его. Об этом информирует 78.ru

Отмечается, что инцидент произошел около 23:00 по московскому времени. По информации источника в правоохранительных органах, женщину доставили в больницу с различными травмами.

Ранее на КАД в Петербурге произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых автомобилей и одной легковой машины. Столкновение авто произошло после того, как грузовик с краном-манипулятором встал на проезжей части из-за поломки. В него влетела легковушка, после в них врезался большегруз Volvo. Все автомобили загорелись. Погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.

В Новочеркасске скончался шестой участник ДТП, которое произошло 18 апреля в Ростовской области после того, как автомобиль под управлением несовершеннолетнего врезался в дерево. Об этом сообщает RT.