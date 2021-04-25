Число зараженных коронавирусом в Петербурге снижается с каждым днем

, 25 апреля. Уровень заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжает снижаться.

Межведомственный городской совет по противодействию распространению коронавируса заявил, что сегодня в городе было на 14,79 процента меньше новых случаев заболевания, чем в прошлом году. Риск всплеска инфекции сохраняется.

Число активно больных снизилось на 4,45 процента. При этом, согласно приведенной информации, показатель госпитализаций взрослых пациентов с соответствующим диагнозом возрос на 4,81 процента.

«Для предотвращения нового роста заболеваемости главной мерой является всеобщая вакцинация», — заявили в межведомственном совете.

Третья волна коронавируса может прийти в Петербург в конце апреля. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев.