Работники салона связи украли у пенсионерки 13 тысяч рублей в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 апреля. Менеджер салона связи «установил» на телефон пенсионерки защиту от мошенников, после чего со счета женщины исчезли более 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Потерпевшая рассказала полиции, что она пришла в салон связи на Балканской площади в Петербурге 22 апреля в 20:00, чтобы поменять сим-карту в телефоне. Там один из сотрудников предложил 64-летней пенсионерке скачать защиту от мошенников.

Она согласилась, открыла мобильный банк и отдала смартфон мужчине, который должен был загрузить программное обеспечение. Женщина отдала за оказанную услугу 2 590 рублей. Уже дома пенсионерка обнаружила, что с ее карты списали средства. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

Полицейские уже задержали двух работников салона связи, которые оказали потерпевшей "услугу". В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Ранее мужчина сел за руль чужого автомобиля и протаранил металлическую решетку магазина в Калининском районе Петербурга. По версии следствия, подозреваемый поссорился с продавщицами магазина алкогольной продукции, после чего в порыве гнева выбежал из помещения, сел за руль машины и протаранил металлическую решетку, расположенную на входе в алкомаркет.