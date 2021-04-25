Нерпенок Шлиссик порадовал пользователей соцсетей танцами у воды

Санкт-Петербург, 25 апреля. Фонд балтийской нерпы опубликовал видео танцев еще одного воспитанника — нерпенка Шлиссика.

По словам сотрудников организации, такие танцы для детеныша — обычное дело после обеда, при этом никто нерпу трюкам не обучал.

Под опубликованным в соцсетях видео авторы поста подписали «Танцуют все!». Подписчики фонда предположили, что Шлиссик последовал примеру другого активного ластоногого — Кроша, который тоже недавно завоевал сердца петербуржцев и пользователей социальных сетей зажигательными танцами. Видео с ними опубликовал Центр спасения тюленей, который наложил под видеоряд популярную танцевальную музыку.

Детеныша серого тюленя нашли у «Лахта-центра» в Северной столице. Малыша передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Подробности рассказали сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. На тюленя обратили внимание строители. Именно они обратились в соответствующие службы, чтобы животному оказали помощь. До прибытия сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы строители прекратили шумные работы, чтобы не пугать тюленя.