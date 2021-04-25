Восьмиклассница попала в больницу из-за отравления наркотиком на юго-востоке Петербурга

Санкт-Петербург, 25 апреля. Школьница из Колпино попала в больницу из-за отравления наркотическими веществами, информирует телеканал «Санкт-Петербург».

Восьмиклассница сбежала со своими подругами с последних уроков. Спустя некоторое классный руководитель смог дозвониться до одной из девочек. Та рассказала, что ее подруге стало плохо в туалете школы, и поэтому они повели ее домой.

Позже стало известно, что 15-летней девочке стало еще хуже и ее увезли на карете скорой помощи. Школьница перенесла клиническую смерть.

Восьмиклассница рассказала маме, что нашла в школе пакетик с белыми кристаллами и решила их попробовать. Сейчас полицейские выясняют, откуда у нее появились наркотики. В телефоне у пострадавшей нашли видео, где она с подругами употребляет неизвестное вещество.

Накануне стало известно, что школьница из Петербурга скончалась от полученных травм в больнице после ДТП на Варшавской. Девочка перешла дорогу в неположенном месте.