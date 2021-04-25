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Синоптики предупредили петербуржцев о гололедице в воскресенье

Общество
Синоптики предупредили петербуржцев о гололедице в воскресенье
Невские Новости  /  Леся Можаева

Санкт-Петербург, 25 апреля. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье на дорогах города ожидается гололедица. Об этом сообщило главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

Этой ночью в городе похолодает. Температура воздуха опустится до нуля, что поспособствует образованию наледи. Автомобилистам рекомендуют быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Днем воздух прогреется до +7 градусов по Цельсию. Петербуржцев предупреждают о сильном ветре который разгонится до 11 метров в секунду. Осадков не ожидается, атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России на майские праздники. По его словам, теплой погоды в начале выходных ожидать не стоит. Температура воздуха в этот период будет на несколько градусов ниже нормы.

погода санкт-петербург синоптики
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