Синоптики предупредили петербуржцев о гололедице в воскресенье

Санкт-Петербург, 25 апреля. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье на дорогах города ожидается гололедица. Об этом сообщило главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

Этой ночью в городе похолодает. Температура воздуха опустится до нуля, что поспособствует образованию наледи. Автомобилистам рекомендуют быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Днем воздух прогреется до +7 градусов по Цельсию. Петербуржцев предупреждают о сильном ветре который разгонится до 11 метров в секунду. Осадков не ожидается, атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России на майские праздники. По его словам, теплой погоды в начале выходных ожидать не стоит. Температура воздуха в этот период будет на несколько градусов ниже нормы.