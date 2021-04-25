Спасатели ликвидировали задымление в Эрмитаже

Санкт-Петербург, 25 апреля. Посетителей Эрмитажа эвакуировали из здания Главного штаба из-за задымления, которое оперативно устранили. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Задымление на первом этаже Главного Штаба Государственного Эрмитажа произошло около 12:00. Благодаря оперативным действиям ответственных служб было установлено, что источник дыма – электрощиток.

Персонал музея принял решение об эвакуации посетителей. Информации о пострадавших нет. Через десять минут задымление уже удалось ликвидировать. В 12:25 работу Главного штаба восстановили.

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