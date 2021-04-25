Полиция Петербурга изъяла сотни машин в рамках рейдов «Такси» и «Мигрант»

Санкт-Петербург, 25 апреля. Правоохранители за пять дней рейдов «Такси» и «Мигрант» в Петербурге отправила 455 машин на склады временного хранения из-за нарушений водителей.

Машины нелегально использовались в качестве такси. Водители понесут ответственность по статье 14.1 КоАП РФ об осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.

Больше всего нарушителей среди таксистов зафиксировано в Кировском, Колпинском и Пушкинском районах города. У подавляющего большинства нарушителей, 415 перевозчиков, не было водительского удостоверения. Часто у водителей были иностранные аналоги, которые не дают право на вождение по российским дорогам.

В рамках рейда «Мигрант» были выявлены сотни водителей, которые нарушили правила въезда в Россию и правила пребывания в ней. Больше всего таких протоколов составили в Московском районе.

Петербургские полицейские ранее провели рейд по 30 ночным клубам города, в результате чего были задержаны десятки человек. В некоторых местах обнаружены тайники с наркотиками и контрафактный алкоголь.

Автоэксперт ранее прокомментировал проект новых правил дорожного движения, которые вступят в силу весной следующего года, передает RT.