Двое детей попали в больницу после пожара в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 24 апреля. Девочки в возрасте двух и четырех лет попали в реанимацию, отравившись угарным газом при пожаре, произошедшем в Петербурге.

По предварительным данным, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. За несовершеннолетними пристально наблюдают медики, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возгорание зафиксировали в двухкомнатной квартире на проспекте Героев на юго-западе Петербурга. Пожар вспыхнул в одной из комнат на площади 6 кв. м. В настоящее время огонь уже потушен.

Ранее сотрудники МЧС спасли пожилого жителя Приморья, который чуть не погиб на пожаре. Мужчину вовремя вывели на свежий воздух, сообщал ФАН.