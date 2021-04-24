Петербуржец похитил у отца 118 млн рублей в криптовалюте

Санкт-Петербург, 24 апреля. Молодой человек похитил у отца криптовалюту на сумму более 118 млн рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратился 45-летний бизнесмен. Он рассказал, что в конце 2017 года решил инвестировать в криптовалюту и в устной форме заключил договор с сыном, который обещал контролировать процесс и заниматься закупкой оборудования. Общая сумма вложений составила 18,5 млн рублей. За эту работу мужчина платил отпрыску по 40 тысяч рублей ежемесячно.

Несколько дней назад он узнал, что в компании, которой управляет его 23-летний сын, дела обстоят не очень хорошо. Тогда бизнесмен решил уволить его и потребовал передать ему полный контроль над портфелем криптовалют. Молодой человек передал ему три «леджера», на которых находилась сумма в размере 18 млн рублей. Отца это не устроило, так как на данный момент с учетом вложений и курса сумма должна была составить 137 млн рублей. Остальное юноша возвращать не захотел.