Двух школьниц на самокатах сбили в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 апреля. Легковая машина Honda переехала двух девочек на Васильевском острове. Водитель утверждает, что не успел затормозить.

Девочки в возрасте десяти и 16 лет после ДТП доставлены в детскую больницу. Медики диагностировали травмы черепа, стопы и несколько ран.

По предварительным данным, несовершеннолетних сбили на пешеходном переходе. При этом дети передвигались на самокатах, а не шли пешком. Другие подробности инцидента пока неизвестны. Правоохранители начали проверку по данному факту.

Ранее неизвестный хотел украсть самокат на глазах петербуржцев, но неравнодушные граждане вовремя вмешались в ситуацию. Инцидент произошел у продуктового магазина, сообщал ФАН.