Сотрудники Ленинградского зоопарка поймали в объектив видеокамеры застенчивых манулов

Санкт-Петербург, 24 апреля. Эти кошки не слишком любят чужое внимание. Но работники зоопарка пошли на хитрость, чтобы приманить манулов.

Видеозапись с прогулкой кошек опубликовали на страницах в социальных сетях зоопарка в Международный день манула. Его учредили для привлечения внимания к проблеме снижения численности этих кошек в природе и необходимости размножения их в зоопарках мира.

Заснять этих животных сотрудникам зоопарка помогла приманка. Работники комплекса положили в их вольер пакетик с новым необычным запахом. Все кошки очень чутко чувствуют ароматы, и такой объект — еще один повод исследовать свою территорию.

Отмечается, что такие мешочки с эфирными маслами сотрудники зоопарка иногда предлагают хищникам. Они безопасны и помогают разнообразить будни животных и обогатить среду их обитания.

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