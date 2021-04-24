Квартиры на первичном рынке Петербурга подорожали почти на треть

Санкт-Петербург, 24 апреля. Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Санкт-Петербурга за год увеличилась на 28% — с 123 тысяч до 157 тысяч рублей, сообщил аналитики компании Colliers.

Специалисты собрали выборку для анализа данных с апреля 2020 года по март 2021-го. В целом в исследовании было учтено 71 082 договора долевого участия. В частности, эксперты выделили долю договоров с привлечением ипотечных средств — 64%. За год количество предлагаемых на продажу квартир, которые подпадают под условия льготных ипотечных программ, сократилось с 85% до 67%.

В случае продления господдержки и сохранения ставки на уровне 6,1% среднемесячный платеж может увеличиться на треть к уровню весны пошлого года. При отмене льготной ипотеки ставка вернется к показателям 7,5–8%, а средний платеж по займу вырастет до 41%. Кроме того, по итогам текущего года жилая недвижимость может увеличиться в цене на 10–15%.

Директор Colliers в Петербурге Андрей Косарев ранее рассказал, что если семья приобретала в Северной столице жилье в целях сбережения средств или инвестиций, то сейчас подходящее время для продажи актива.